За инвестиции в науку предложили ввести налоговый вычет

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил установить налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в развитие отечественной науки. Соответствующее обращение он направил министру финансов Антону Силуанову.

Кудж пояснил, что это позволит активнее привлекать бизнес в развитие науки. По его мнению, налоговый вычет должен быть равен сумме внесённых пожертвований, передает RT.

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По мнению ученого, такая мера станет шагом на пути создания «экосистемы научной благотворительности». Он подчеркнул, что инвестиции должны выделяться на проекты, соответствующие профилю деятельности жертвователя.

Кроме того, Кудж отметил, что через сотрудничество с бизнесом вузы станут больше понимать его нужды.

Ранее Ura.ru сообщало со ссылкой на свои источники, что президент объявил 2021 год «Годом науки».

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ФОТО: https://pixabay.com/
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