За инвестиции в науку предложили ввести налоговый вычет

По мнению ученого, такая мера станет шагом на пути создания «экосистемы научной благотворительности». Он подчеркнул, что инвестиции должны выделяться на проекты, соответствующие профилю деятельности жертвователя.

Кроме того, Кудж отметил, что через сотрудничество с бизнесом вузы станут больше понимать его нужды.

Ранее Ura.ru сообщало со ссылкой на свои источники, что президент объявил 2021 год «Годом науки».

