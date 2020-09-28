За евро дают уже 91,6 рубля, за доллар - 78,8 рубля

Курс евро к российскому рублю по данным Московской межбанковской валютной биржи превысил 91,6 рубля, следует из данных на сайте ММВБ.

Курс доллара превысил отметку 78,8 рубля за доллар, следует из материалов на сайте биржи.

В минувшую пятницу экономист Денис Ракша объяснил НСН, почему российская валюта провалилась ниже 90 рублей за евро и почему поводов для оптимизма нет.

