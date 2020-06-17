Эволюционно - к четырехдневке
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике в эфире НСН выразил убежденность, что сокращение рабочей недели не приведет к снижению зарплат.
Пандемия коронавируса может способствовать установлению четырехдневной рабочей недели в России. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Как сообщает РИА «Новости», парламентарий назвал эпидемию и переход на удаленную работу небольшим шагом к пересмотру рабочих графиков россиян.
В эфире НСН Ярослав Нилов выразил убежденность, что сокращение рабочей недели не приведет к снижению зарплат.
«Я говорил исключительно про эволюционный процесс. Такую же позицию я занимал год назад и говорил, что со временем мы придем к трансформации, к изменениям. Мы живем в XXI веке – веке новых технологий, цифровых технологий, искусственного интеллекта, новых систем управления. Исключительно эволюционным, а не революционным путем мы можем прийти к тому, что, не снижая производительности труда, люди будут работать меньше и свободное время тратить по своему усмотрению. Это такая тенденция. Здесь речь не идет ни про снижение зарплат, ни про увольнения. Пандемия породила необходимость смешанной занятости, удаленной занятости, что привело к тому, что люди стали больше тратить времени на себя, при этом производительность труда у них не снижалась. И со временем в отдельных отраслях это может привести к сокращению рабочей недели», - пояснил депутат.
Дополнительное свободное время не должно привести и к повышению алкоголизации россиян. «Чем больше мы будем говорить, что наше общество - это общество алкоголиков, пьяниц, гулен, тем больше мы будем стимулировать этот процесс. Давайте говорить о том, что свободный день можно тратить на занятия спортом, выезд на природу, поход в общественные бани, общение с детьми. Давайте пропагандировать позитивные привычки и ценности. Тогда не будет никакой алкоголизации», - подчеркнул Нилов.
Напомним, ранее за переход к четырехдневной рабочей неделе высказывался бывший глава правительства Дмитрий Медведев.
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