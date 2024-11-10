За девять месяцев РФ в 3,5 раза увеличила поставки шоколада в США

В 2024 году Россия в 3,5 раза увеличила поставки шоколада в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую статслужбу.

По информации источника, за девять месяцев текущего года РФ экспортировала шоколада в США на сумму $1,7 млн. При этом в 2023 году в аналогичный период поставки этого продукта составили лишь $488,5 тысяч. Отмечается, что всего Россия отправила 61 тысячу тонн шоколада на сумму $191 млн.