За девять месяцев РФ в 3,5 раза увеличила поставки шоколада в США

В 2024 году Россия в 3,5 раза увеличила поставки шоколада в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую статслужбу.

По информации источника, за девять месяцев текущего года РФ экспортировала шоколада в США на сумму $1,7 млн. При этом в 2023 году в аналогичный период поставки этого продукта составили лишь $488,5 тысяч. Отмечается, что всего Россия отправила 61 тысячу тонн шоколада на сумму $191 млн.

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Между тем, в ТОП-5 крупнейших поставщиков шоколада для США входят Канада ($1,9 млрд), Мексика ($521,3 млн), Бельгия ($167,4 млн), Германия ($147 млн) и Польша ($93,3 млн).

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Россия обогнала страны ЕС по поставкам шоколада в Китай.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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