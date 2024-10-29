Кондитеры предрекли подорожание сладостей из-за дефицита пальмового масла

Трудности с поставками в Россию пальмового масла носят временный характер, его поставщики заинтересованы в реализации товара, а потребитель найдет кондитерскую продукцию по своему кошельку. Об этом НСН заявил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Масложирового союза ранее сообщило, что за первые девять месяцев 2024 года поставки пальмового масла в Россию сократились на 8,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 638 тысяч тонн. Данную тенденцию эксперты связали с логистическими сложностями. По мнению Кацнельсона, трудности носят временный характер.