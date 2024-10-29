Кондитеры предрекли подорожание сладостей из-за дефицита пальмового масла

Пальмовое масло - заменитель натурального или более дорогих специальных масел, в случае его дефицита кондитерская продукция подорожает, но это временное явление, сказал НСН Юрий Кацнельсон. 

Трудности с поставками в Россию пальмового масла носят временный характер, его поставщики заинтересованы в реализации товара, а потребитель найдет кондитерскую продукцию по своему кошельку. Об этом НСН заявил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Масложирового союза ранее сообщило, что за первые девять месяцев 2024 года поставки пальмового масла в Россию сократились на 8,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 638 тысяч тонн. Данную тенденцию эксперты связали с логистическими сложностями. По мнению Кацнельсона, трудности носят временный характер.

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«Пальмовое масло возникло как заменитель натурального масла или более дорогих специальных масел. Если его будет меньше, то продукция, конечно, подорожает. Но я думаю, что это временное явление, потому что Индонезия и другие страны Юго-Восточной Азии, которые поставляют нам пальмовое масло, заинтересованы в его продаже. Полагаю, это некие конъюнктурные моменты, на которые не стоит обращать серьезное внимание. У российских производителей огромный ассортимент и мучнисто-кондитерских, и кондитерских изделий. Поэтому успешные компании, которые имеют в ассортименте сотни наименований, всегда найдут решение и своего покупателя. А потребитель всегда найдет кондитерскую продукцию по своему кошельку», — отметил кондитер.

Ранее Кацнельсон заявил, что объем собираемого зерна в России в несколько раз превышает необходимые 18-20 млн тонн, к тому же четко работает Федеральная антимонопольная служба, следящая за ценообразованием, поэтому говорить о резком росте цен на хлеб не приходится. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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