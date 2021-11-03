За 10 лет объем инвестиций в основной капитал столицы увеличился в 2,7 раза
Объем инвестиций в основной капитал российской столицы вырос в 2,7 раза за последние 10 лет. В этот период в экономику Москвы инвесторы вложили 24 триллиона рублей. Такую статистику привёл заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его оценке, столица сохраняет статус одного из самых инвестиционно-привлекательных мегаполисов.
По словам Ефимова, в ближайшие пять лет за счет воплощения в жизнь крупных инфраструктурных проектов, ожидается еще более значительный рост предпринимательской активности.
«Объем инвестиций в основной капитал в реальном выражении должен вырасти более чем на четверть. По нашим прогнозам, лидирующими отраслями для вложений станут фармацевтика, медицина, химическая промышленность, приборостроение и микроэлектроника», - отметил заместитель мэра Москвы.
Ефимов особо подчеркнул, что даже в непростой период пандемии коронавируса инвесторы не прекращали вложение средства в город. Так, согласно данным Росстата, инвестиции столичных предприятий в 2020 году составили 3,6 триллиона рублей, превысив показатели 2019 года.
Как уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, инвестиционная активность значительно увеличилась и в первой половине текущего года:
«Инвестиции в основной капитал в первом полугодии составили 1,4 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах почти на 21% больше такого же периода 2020 года, а также на 19,7% больше по сравнению с первой половиной допандемийного 2019 года».
По данным Прохорова, сейчас на Москву приходится около 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и до 50% прямых иностранных инвестиций в целом по России. В первые шесть месяцев текущего года доля внебюджетных инвестиций в столице составила 77%.
Важную роль в стимулировании развития столичных предприятий и инвестиционной активности играет Адресная инвестиционная программа развития Москвы. Ее объем на 2021-2023 годы составляет более 1,9 триллиона рублей. Эти средства направляются на реализацию приоритетных проектов в транспорте, социальной сфере и благоустройстве. В целом, на каждый рубль, вложенный из городского бюджета приходится более трёх рублей частных средств.
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