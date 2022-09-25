СМИ: Mazda может прекратить производство в России

Японская компания Mazda рассматривает возможность полного прекращения производства автомобилей на предприятии во Владивостоке, сообщила Nikkei.

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По данным газеты, это связано с проблемами с цепочками поставок. Mazda занимается производством машин на совместном с компанией «Соллерс» предприятии. Ранее производство было приостановлено на фоне специальной военной операции России на Украине. Теперь Mazda рассматривает возможность полностью выйти из совместного предприятия.

При этом, решение о прекращении продаж автомобилей или их технического обслуживания в России пока не принято.

Ранее Компания Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей на своём заводе в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: лого mazda
ТЕГИ:ВладивостокПроизводствоАвтомобили
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