СМИ: Mazda может прекратить производство в России

По данным газеты, это связано с проблемами с цепочками поставок. Mazda занимается производством машин на совместном с компанией «Соллерс» предприятии. Ранее производство было приостановлено на фоне специальной военной операции России на Украине. Теперь Mazda рассматривает возможность полностью выйти из совместного предприятия.

При этом, решение о прекращении продаж автомобилей или их технического обслуживания в России пока не принято.

Ранее Компания Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей на своём заводе в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

