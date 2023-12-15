Япония заявила о готовности заморозить активы 43 российских организаций
Япония намерена заморозить активы 43 организаций из России, а также одной компании из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в японском МИД.
В список предприятий, активы которых подлежат заморозке, включили в том числе детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», компанию «Патриот», «Конструкторское бюро точного машиностроения имени А. Э. Нудельмана», научно-производственное объединение «Алмаз» имени Расплетина, НИИ «Вектор», Физический институт им. Лебедева, Российский квантовый центр, НПО им. Лавочкина, Российские космические системы.
Кроме того, Токио заморозит активы компании Lumber Marine SA из ОАЭ.
Ранее Япония объявила о введении санкций против 57 российских организаций, напоминает телеканал «360». Также Токио ввел персональные ограничения в отношении 35 граждан РФ, в том числе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru