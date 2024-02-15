Япония уступила Германии место третьей экономики мира по номинальному ВВП

Япония по итогам 2023 года уступила Германии место третьей по величине экономики в мире по размеру номинального ВВП.

По данным кабинета министров Японии, номинальный ВВП страны в 2023 году составил 591,48 триллиона иен (4,21 триллиона долларов). А номинальный ВВП Германии в 2023 году составил ориентировочно 4,46 триллиона долларов.

Эксперты отмечают, что рост ВВП Германии происходит на фоне стремительного роста цен, который особо остро наблюдался в 2023 году.