Япония уступила Германии место третьей экономики мира по номинальному ВВП

Япония по итогам 2023 года уступила Германии место третьей по величине экономики в мире по размеру номинального ВВП.

По данным кабинета министров Японии, номинальный ВВП страны в 2023 году составил 591,48 триллиона иен (4,21 триллиона долларов). А номинальный ВВП Германии в 2023 году составил ориентировочно 4,46 триллиона долларов.

Эксперты отмечают, что рост ВВП Германии происходит на фоне стремительного роста цен, который особо остро наблюдался в 2023 году.

ВВП Германии снизился впервые с 2020 года

При этом ранее сообщалось, что Германия скоро может потерять статус промышленной сверхдержавы. Bloomberg пишет, что снижение экономических позиций ФРГ специалисты объясняют потерей интереса к немецким товарам в Китае и энергетическим кризисом в связи с отсутствием поставок российского газа.

Аналитики полагают, что промышленность Германии рухнула, когда США избрали курс на конкуренцию со своими трансатлантическими союзниками за климатические инвестиции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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