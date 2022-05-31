Япония не будет выходить из «Сахалина-2»
Япония не планирует выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты японского парламента.
«Даже если нам скажут прекратить, мы не намерены. "Сахалин-2" является концессией, над заключением которой упорно трудились наши предшественники. Хотя владельцем земли может быть Россия, право аренды, а также оборудование для сжижения газа и его транспортировки принадлежат японским компаниям и японскому правительству», — цитирует министра РИА Новости.
«Сахалин-2» — проект по освоению месторождений Пильтун-Астохское и Лунское на северо-востоке сахалинского шельфа. Инициатива реализуется на условиях соглашения о разделе ресурсов, Японии предназначается около 60 % сжиженного газа.
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