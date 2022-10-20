Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию за полгода на 258%

В сентябре Япония увеличила экспорт медицинских изделий в Россию на 578,2%, а по итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, — на 258,6%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные японского министерства финансов.

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Отмечается, что ведомство также зафиксировало рост объемов экспорта компьютеров по этому же направлению на 124,3%. При этом в первом полугодии финансового года их экспорт просел на 38,8%.

Кроме того, в первом полугодии 2022 финансового года также было отмечено сокращение экспорта из Японии в России автомобилей (на 21,7%), мотоциклов (14,6%) и запчастей (76,6%).

Ранее, 20 октября, минфин Японии заявил о рекордном торговом дефиците за шесть месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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