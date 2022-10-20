Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию за полгода на 258%
В сентябре Япония увеличила экспорт медицинских изделий в Россию на 578,2%, а по итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, — на 258,6%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные японского министерства финансов.
Отмечается, что ведомство также зафиксировало рост объемов экспорта компьютеров по этому же направлению на 124,3%. При этом в первом полугодии финансового года их экспорт просел на 38,8%.
Кроме того, в первом полугодии 2022 финансового года также было отмечено сокращение экспорта из Японии в России автомобилей (на 21,7%), мотоциклов (14,6%) и запчастей (76,6%).
Ранее, 20 октября, минфин Японии заявил о рекордном торговом дефиците за шесть месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 656 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+20 859 / сут.
- СМИ: Макрона возмутило решение Шольца выделить миллиарды на энергосферу Германии
- В ДНР задержали подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя
- Вице-премьер Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве
- Президент Швейцарии Кассис посетил Украину
- СМИ сообщили о возможной отставке замглавы Минтранса после взрыва на Крымском мосту
- В Киеве и области объявили воздушную тревогу
- МИД Казахстана: Включение Токаева в базу «Миротворца» не отражает позицию Киева
- В Одессе объявлена воздушная тревога
- Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
- Стремоусов заявил о планах освободить Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru