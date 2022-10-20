Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию за полгода на 258%

Отмечается, что ведомство также зафиксировало рост объемов экспорта компьютеров по этому же направлению на 124,3%. При этом в первом полугодии финансового года их экспорт просел на 38,8%.

Кроме того, в первом полугодии 2022 финансового года также было отмечено сокращение экспорта из Японии в России автомобилей (на 21,7%), мотоциклов (14,6%) и запчастей (76,6%).

Ранее, 20 октября, минфин Японии заявил о рекордном торговом дефиците за шесть месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

