Yandex N.V. получит средства от продажи «Яндекса» в юанях
5 февраля 202410:42
Нидерландская компания Yandex N.V. получит прибыль от продажи «Яндекса» в юанях. Об этом говорится в сообщении компании.
В рублях сумма сделки составила 475 миллиардов. Сделка будет оплачена комбинацией акций и денег, денежная часть составит не менее 50%, то есть продавец получит сумму не менее 230 миллиардов рублей в юанях.
Ранее в понедельник стало известно, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦИК нашел в подписях Надеждина почти 15,5% брака
- МИД вызовет посла Израиля в связи с неприемлемыми высказываниями
- Арестованная за сережки девушка ответила Хинштейну, обвинившему ее в подмене
- Самолет «Авроры» вернулся в аэропорт Хабаровска из-за треснувшего лобового стекла
- Путин поручил ФСБ рассмотреть вопрос о расширении направлений подготовки женщин
- Подозреваемый в убийстве бойца ММА Мутаева признал свою вину
- Роскомнадзор предложил закрыть доступ к данным о блокировках сайтов
- Певица Тейлор Свифт объявила о выходе нового альбома 19 апреля
- СМИ: в Москве и Петербурге резко сократился спрос на льготную ипотеку в январе
- Yandex N.V. получит средства от продажи «Яндекса» в юанях
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru