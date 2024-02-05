Yandex N.V. получит средства от продажи «Яндекса» в юанях

В рублях сумма сделки составила 475 миллиардов. Сделка будет оплачена комбинацией акций и денег, денежная часть составит не менее 50%, то есть продавец получит сумму не менее 230 миллиардов рублей в юанях.

Ранее в понедельник стало известно, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

