«Яндекс» рассматривает реструктуризацию совместных проектов со Сбербанком

«Яндекс» рассматривает возможность изменения структуры владения в совместных предприятиях со Сбербанком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую IT-компанию.

Сервис с графиком прогулок появился в «Яндекс.Картах»

Ранее The Bell cо ссылкой на собственный источник сообщило, что "Яндекс" и Сбербанк остановят партнерство по "Яндекс.Маркету" и "Яндекс.Деньгам". По данным источника издания, один из сервисов планирует полностью выкупить "Яндекс", другой - Сбербанк.

Таким образом, агентству в "Яндексе" подтвердили рассмотрение данного вопроса, однако других подробностей не привели. В Сбербанке на запрос агентства ответили, что не будут давать комментарий на "рыночные слухи".


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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