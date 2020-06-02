«Яндекс» рассматривает реструктуризацию совместных проектов со Сбербанком
«Яндекс» рассматривает возможность изменения структуры владения в совместных предприятиях со Сбербанком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую IT-компанию.
Ранее The Bell cо ссылкой на собственный источник сообщило, что "Яндекс" и Сбербанк остановят партнерство по "Яндекс.Маркету" и "Яндекс.Деньгам". По данным источника издания, один из сервисов планирует полностью выкупить "Яндекс", другой - Сбербанк.
Таким образом, агентству в "Яндексе" подтвердили рассмотрение данного вопроса, однако других подробностей не привели. В Сбербанке на запрос агентства ответили, что не будут давать комментарий на "рыночные слухи".
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
424 тыс.+8 863 / сут.
Умерли
5 037+182 / сут.
Выздоровели
187 тыс.+11 108 / сут.
- Черногория объявила о завершении эпидемии COVID-19
- Более 300 человек задержаны в Вашингтоне за ночь в ходе протестов
- Климкин предсказал Третью мировую войну
- В России может появиться единый билет на транспорт
- Шойгу позвал шефа Пентагона на парад Победы в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru