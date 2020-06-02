«Яндекс» рассматривает реструктуризацию совместных проектов со Сбербанком

Ранее The Bell cо ссылкой на собственный источник сообщило, что "Яндекс" и Сбербанк остановят партнерство по "Яндекс.Маркету" и "Яндекс.Деньгам". По данным источника издания, один из сервисов планирует полностью выкупить "Яндекс", другой - Сбербанк.

Таким образом, агентству в "Яндексе" подтвердили рассмотрение данного вопроса, однако других подробностей не привели. В Сбербанке на запрос агентства ответили, что не будут давать комментарий на "рыночные слухи".



