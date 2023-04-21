«Яндекс» выкупил долю Uber в совместном бизнесе
«Яндекс» полностью выкупил у Uber её долю в совместном бизнесе, сообщает пресс-служба компании.
Таким образом, «Яндекс» стал единственным владельцем группы «Яндекс Такси», в которую помимо сервиса заказа такси входят каршеринг и аренда самокатов.
«Стороны получили одобрение регуляторов, общая сумма сделки составила 702,5 млн долларов», - уточнили в пресс-службе.
Ранее топ-менеджмент «Билайна», возглавляемый гендиректором Александром Торбаховым, договорился с нидерландскоим телекоммуникационным холдингом Veon о выкупе «ВымпелКома», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 116 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 409 / сут.
- Вучич: ЕС критикует Сербию из-за невведения санкций против России
- Вайкуле не увидела необходимости в мемориалах солдатам ВОВ
- Глава Минфина Германии назвал Китай важнейшим торговым партнером
- Кулеба призвал Борреля решить вопрос по закупкам ЕС снарядов для Украины
- «Яндекс» выкупил долю Uber в совместном бизнесе
- Боррель: ЕС подготовил 16 тысяч украинских военнослужащих
- В Госдуме объяснили необходимость развития института нянь в России
- В России признали нежелательным «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»
- Медведев призвал немцев готовиться к российскому параду в Берлине
- Новым главой британского Министерства юстиции стал Алекс Чок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru