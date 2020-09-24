Ясин: Греф лучше Путина

«Я к нему отношусь очень хорошо, он толковый человек. Когда менялось правительство, то он первым делом пришел ко мне. Он хотел воспринять какие-то черты, которые ему нравились в моей деятельности. У нас было неплохой контакт, и мы до сих пор находимся в хороших отношениях, хотя я уже старенький, а он в разгаре своей деятельности. Желаю ему успеха. Тиньков прав. Это мнение человека, у которого есть свой опыт. Но Греф – один из самых ярких людей в нашем хозяйственном мире», - считает Ясин.

По его мнению, Греф смог бы изменить Россию к лучшему.

«Фразу Тинькова надо понимать так – хорошо бы дать возможности Грефу дальше развернуться и так далее. У меня такое ощущение, что Греф – это более яркое, более подходящее для этого поста фигура, чем, скажем, Путин. Желал бы удачи Грефу», - подчеркнул Ясин.

Греф уже работал в правительстве — с 2000 по 2007 год он был министром экономического развития и торговли. После отставки он возглавил Сбербанк.

Во вторник стало известно о сделке «Яндекса» по покупке банка «Тинькофф» за 5,48 миллиарда долларов. В июле Сбербанк полностью выкупил сервис «Яндекс.Деньги».

