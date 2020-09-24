Ясин: Греф лучше Путина
Экс-министр экономики России оценил в эфире НСН главу Сбербанка как будущего премьер-министра страны.
Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков предложил сделать главу Сбербанка Германа Грефа премьер-министром России. По его мнению, Грефу «тесно в рамках госбанка». У себя в Instagram бизнесмен написал, что Греф — талантливый банкир и единственный, с кем интересно конкурировать.
Экс-министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН заявил, что лично знаком с Грефом и считает его подходящим на роль премьер-министра.
«Я к нему отношусь очень хорошо, он толковый человек. Когда менялось правительство, то он первым делом пришел ко мне. Он хотел воспринять какие-то черты, которые ему нравились в моей деятельности. У нас было неплохой контакт, и мы до сих пор находимся в хороших отношениях, хотя я уже старенький, а он в разгаре своей деятельности. Желаю ему успеха. Тиньков прав. Это мнение человека, у которого есть свой опыт. Но Греф – один из самых ярких людей в нашем хозяйственном мире», - считает Ясин.
По его мнению, Греф смог бы изменить Россию к лучшему.
«Фразу Тинькова надо понимать так – хорошо бы дать возможности Грефу дальше развернуться и так далее. У меня такое ощущение, что Греф – это более яркое, более подходящее для этого поста фигура, чем, скажем, Путин. Желал бы удачи Грефу», - подчеркнул Ясин.
Греф уже работал в правительстве — с 2000 по 2007 год он был министром экономического развития и торговли. После отставки он возглавил Сбербанк.
Во вторник стало известно о сделке «Яндекса» по покупке банка «Тинькофф» за 5,48 миллиарда долларов. В июле Сбербанк полностью выкупил сервис «Яндекс.Деньги».
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