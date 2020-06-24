«Яндекс» и «Сбербанк» прекратили партнерство по двум проектам

«Яндекс» и «Сбербанк» прекратили партнерство по проектам «Яндекса.Маркет» и «Яндекс.Деньги». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на IT-компанию.

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Отмечается, что "Яндекс" выкупит доля банка (45%) в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей и консолидирует 100% проекта. В свою очередь, Сбербанк покупает у «Яндекса» долю в «Яндекс.Деньгах» (25% плюс 1 рубль) предварительно за 2,4 млрд рублей, что сделает банк единственным владельцем проекта.

О том, что «Яндекс» рассматривает возможность изменения структуры владения в совместных предприятиях со Сбербанком сообщалось в начале июня, однако конкретные планы озвучены не были.


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ФОТО: flickr.com // Gregory Jost
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