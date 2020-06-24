«Яндекс» и «Сбербанк» прекратили партнерство по двум проектам

Отмечается, что "Яндекс" выкупит доля банка (45%) в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей и консолидирует 100% проекта. В свою очередь, Сбербанк покупает у «Яндекса» долю в «Яндекс.Деньгах» (25% плюс 1 рубль) предварительно за 2,4 млрд рублей, что сделает банк единственным владельцем проекта.

О том, что «Яндекс» рассматривает возможность изменения структуры владения в совместных предприятиях со Сбербанком сообщалось в начале июня, однако конкретные планы озвучены не были.



