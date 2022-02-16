Ялтинский экономический форум вновь перенесли из-за коронавируса

Ранее планировалось, что форум состоится в апреле.

По словам постпреда, мероприятие перенесут из-за эпидемиологической ситуации.

«На весну запланировать не получается, пик заболеваемости пройден, но все равно она достаточно высокая. Потому решение принято перенести на конец сентября — октябрь», — указал Мурадов.

В последний раз Ялтинский экономический форум проводился в 2019 году, затем встречу переносили из-за пандемии коронавируса.

