Ялтинский экономический форум вновь перенесли из-за коронавируса

Ялтинский международный экономический форум перенесли на осень 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на постоянного представителя Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова.

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Ранее планировалось, что форум состоится в апреле.

По словам постпреда, мероприятие перенесут из-за эпидемиологической ситуации.

«На весну запланировать не получается, пик заболеваемости пройден, но все равно она достаточно высокая. Потому решение принято перенести на конец сентября — октябрь», — указал Мурадов.

В последний раз Ялтинский экономический форум проводился в 2019 году, затем встречу переносили из-за пандемии коронавируса.

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