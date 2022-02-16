Ялтинский экономический форум вновь перенесли из-за коронавируса
Ялтинский международный экономический форум перенесли на осень 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на постоянного представителя Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова.
Ранее планировалось, что форум состоится в апреле.
По словам постпреда, мероприятие перенесут из-за эпидемиологической ситуации.
«На весну запланировать не получается, пик заболеваемости пройден, но все равно она достаточно высокая. Потому решение принято перенести на конец сентября — октябрь», — указал Мурадов.
В последний раз Ялтинский экономический форум проводился в 2019 году, затем встречу переносили из-за пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,7 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+748 / сут.
Выздоровели
11,6 млн+172 тыс. / сут.
- Ялтинский экономический форум вновь перенесли из-за коронавируса
- Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал Олимпиады
- На Украине оценили возможность проведения референдума по Минским соглашениям
- «Огласите график наших «вторжений»: Захарова пошутила над британскими и американскими СМИ
- Народная милиция ЛНР: ВСУ разместили более 20 танков у поселка Подлесное
- В США обвинили российских хакеров в атаках на украинские компьютерные сети
- Зюганова выписали из больницы
- Минобороны РФ показало возвращение боевой техники из Крыма
- В Москве нашли двух восьмимесячных близнецов в тяжелом состоянии
- СМИ: Для Steam и PlayStation Store введут налог ради поддержки патриотических игр
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru