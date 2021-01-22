Яйца замороженные нижегородские

Власти региона планируют заключить соглашение с производителями яиц и торговыми сетями для того, чтобы зафиксировать максимальную цену на яйца категории С1 – наиболее востребованной у нижегородцев. Планируемая предельная стоимость яиц в сообщении пресс-службы областного правительства не уточняется.

Тем временем, Минсельхоз России рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен не только на яйца, но также на макароны с картофелем. В министерстве отметили, что не видят оснований для повышения цен на эти товары.

Напомним, в конце минувшего года было подписано соглашение между правительством, ретейлом и производителями для регулирования стоимости подсолнечного масла и сахара после того, как в конце минувшего года президент РФ Владимир Путин возмутился взрывным ростом цен на эти продукты. Правда, потом возникла проблема, связанная с отказом производителей сахара и масла поставлять свою продукцию по фиксированным ценам. Сообщалось, что у торговых сетей возникли трудности с поставками и того, и другого: производители отказываются продавать продукцию по сниженным ценам, а поставщики готовы отгружать только ограниченные объемы с платной доставкой.

О том, что госрегулирование торговли может привести к сокращению ассортимента, а то и к дефициту по отдельным позициям, эксперты и участники рынка предупреждали еще в момент подготовки соглашения по сахару и маслу. Уже сейчас далеко не во всех магазинах можно найти тот же сахар по предельной розничной цене в 46 рублей за килограмм.

Логика проста: рост цен, особенно взрывной, это, безусловно, никуда не годится, однако и производитель не будет работать себе в убыток. Он или придержит товар до стабилизации ситуации, отгрузив для отвода глаз небольшие партии по затребованным ценам, либо будет придумывать фокусы вроде платной доставки, либо в конечном счете свернет производство.

К проблеме роста цен обещал вернуться в конце января президент Путин, который накануне признал, что цены на продовольствие в России в прошлом году выросли заметно выше средней инфляции. «Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным», - напомнил Путин.

В этом вопросе ему и кабинету министров предстоит пройти между Сциллой и Харибдой. Плановая экономика и пустые полки – близнецы-братья, это мы проходили во времена СССР. Но и рост в 65% по году, который показал тот же сахар, тоже ни в какие ворота не лезет.

