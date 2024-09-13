«Ритуальное действие»: Экономист объяснил, почему ставка в 19-20% не снизит инфляцию
Инфляция замедлится не раньше, чем закончатся боевые действия на Украине, отметил в эфире НСН Денис Ракша.
Ключевая ставка в 19-20% не снизит инфляцию в России, ни одна страна в мире не могла этого сделать во время боевых действий, заявил экономист Денис Ракша в разговоре с НСН.
Сегодня, 13 сентября, Банк России повысил ключевую ставку до максимальных с апреля 2022 года 19%.
«Ставка в 20% в ближайшие месяцы абсолютно реальна. При этом сам Центробанк и все остальные прекрасно понимают, что повышение ставки никак не повлияет на ситуацию. Это такое ритуальное действие. ЦБ должен как-то обозначать, что он пытается что-то сделать с инфляцией. Но реально ставкой с инфляцией сейчас ничего не сделаешь, потому что всем давным-давно известно из экономической истории, что любая страна в любые времена на любом континенте во время боевых действий инфляцию понизить никогда не могла. Инфляция всегда в этой ситуации растет, что бы там ни делал Центробанк или кто-то еще. Думаю, что все прекрасно понимают, что с инфляцией сейчас сделать ничего нельзя, но можно попытаться ее как-то замедлять… С другой стороны, неизвестно вообще, нужно ли ее замедлять. Потому что все, в общем, уже научились как-то жить с этой инфляцией», – сказал Ракша.
Он подчеркнул, что при высокой инфляции не стоит ждать снижения ключевой ставки.
«Ставка не будет снижаться. При высокой инфляции снижать ставку никто не станет. Инфляция замедлится не раньше, чем закончатся боевые действия. Вся экономическая история, известная нам, говорит об этом», – добавил собеседник НСН.
Вслед за повышением ключевой ставки Банк России сообщил, что на следующем заседании совета директоров Центробанка, которое состоится 25 октября, будет рассматриваться вопрос о новом повышении ставки, передает «Радиоточка НСН».
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