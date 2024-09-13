«Ритуальное действие»: Экономист объяснил, почему ставка в 19-20% не снизит инфляцию

Ключевая ставка в 19-20% не снизит инфляцию в России, ни одна страна в мире не могла этого сделать во время боевых действий, заявил экономист Денис Ракша в разговоре с НСН.

Сегодня, 13 сентября, Банк России повысил ключевую ставку до максимальных с апреля 2022 года 19%.