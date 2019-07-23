Яблоки из Белоруссии вновь поступят на российский рынок
Временные ограничения на ввоз белорусских яблок в Россию отменил Россельхознадзор, сообщает «Интерфакс».
Решение было принято после визита российских специалистов в соседнюю республику с инспекцией, отмечает «Утро.ру». Представители ведомства оценили более полусотни белорусских предприятий, выращивающих яблоки, и пришли к выводу, что поставки могут быть возобновлены.
Напомним, запрет на ввоз был введён в апреле текущего года, отмечает телеканал «360». Под видом белорусских фруктов в Россию пытались ввезти продукты из санкционных стран. Все яблоки, ввезённые из Белоруссии, тогда подверглись уничтожению.
Подробнее о политике уничтожения санкционных продуктов, читайте в материале НСН.
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