Давили и давить будут. Кремль против инициативы прекратить уничтожение санкционных товаров

После трех лет показательного уничтожения конфискованных импортных продовольственных товаров, подпадающих под российские контрсанкции, в правительстве задумались о здравости такого подхода. Вице-премьер Алексей Гордеев предложил использовать конфискованные товары по назначению. Не надо, - ответили в Кремле. Российские власти пока не считают нужным прекратить уничтожение продуктов питания, подпадающих под ответные санкции, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Важно, чтобы санкционные продукты оставались таковыми, дабы избежать злоупотреблений. Именно из-за этого они идут под нож бульдозера. Идея вице-премьера Гордеева, по словам Пескова, «пока только экспертная дискуссия». С 2015 году в качестве ответной меры на санкции Запада запрещена ко ввозу в Россию продукция из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза. В случае обнаружения она подлежит уничтожению.

По данным Роспотребнадзора, за последние три года в России уничтожили более 26 тысяч тонн санкционных продовольственных товаров. Кадры с раздавленными бульдозерами персиками, яблоками и дорогими заграничными сырами вызвали недоумение и шок одновременно: как можно давить машинами продукты стране, где большинство людей вынуждены экономить на всем, а 19 млн человек (по официальной статистике) живут за чертой бедности? - вопрошает «Газета.ру».

Август 2015 года. Опрос, проведенный «Левада-центром», показал, что за уничтожение санкционных продуктов выступают всего 15% россиян. 43% респондентов поддерживают идею передачи товаров, попавших под эмбарго, в социальные учреждения, 41% - малообеспеченным категориям граждан. Но мнение подавляющего большинства тогда учтено не было, более того, телевидение буквально смаковало начавшийся процесс уничтожения продуктов.

Сегодня вице-премьер Алексей Гордеев, тогда, кстати, не возражавший против уничтожения продуктов питания, во всяком случае, публично, мнение изменил.

«Продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело, их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы», -сказал зампред правительства.

«К любой еде нужно относиться с уважением», - заметил по этому поводу в эфире НСН телеведущий Тимофей Баженов.

«И, если уж какие-то продукты уничтожаются, то, по крайней мере, эти акции не надо показывать по телевизору и рассказывать о них по радио. На свете очень много голодных, и показывать, что где-то по непонятными причинам мандарины и консервы давят бульдозерами, как-то не по-христиански», - сказал собеседник НСН.

Как это верно. Но, как следует из слов представителя Кремля, давили и давить будут.

