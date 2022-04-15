WSJ: В росте инфляции в США нужно винить политику Вашингтона, а не Москву

В ускорении рекордной инфляции в США виновата монетарная политика президента страны Джо Байдена, а не российская спецоперация на Украине. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

В издании напомнили о значительных тратах на антикоронавирусные меры и о действиях Федеральной резервной системы США (ФРС), которая продолжает поддерживать отрицательные ключевые ставки даже спустя долгое время после прекращения незначительного спада производства из-за COVID-19.

В газете отметили, что причиной определенной доли инфляции действительно можно назвать рост цен на энергию из-за ситуации на Украине. При этом журналисты уточняют, что стоимость продуктов, которые не затрагивает энергетика и перебои с цепочками поставок, также увеличилась. К тому же, согласно исследованиям, тенденция на инфляцию началась еще в прошлом году задолго до украинского кризиса.

Байден: цены в США растут из-за спецоперации на Украине

По данным источника, сейчас ФРС пытается исправить ситуацию с помощью повышения ставки, хотя это надо было делать раньше. Журналисты издания также считают, что все текущие меры Вашингтона, направленные на сдерживание инфляции с помощью высвобождения нефти из стратегического резерва, бесполезны.

Как ранее сообщили в Минтруда США, к концу марта цены на потребительские товары в стране выросли на 8,5% в годовом выражении, хотя еще в феврале показатели составляли 7,9%. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. Президент США Джо Байден обвинил в этом Россию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:ИнфляцияЦеныДжо БайденПолитикаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры