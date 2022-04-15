WSJ: В росте инфляции в США нужно винить политику Вашингтона, а не Москву

В ускорении рекордной инфляции в США виновата монетарная политика президента страны Джо Байдена, а не российская спецоперация на Украине. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

В издании напомнили о значительных тратах на антикоронавирусные меры и о действиях Федеральной резервной системы США (ФРС), которая продолжает поддерживать отрицательные ключевые ставки даже спустя долгое время после прекращения незначительного спада производства из-за COVID-19.

В газете отметили, что причиной определенной доли инфляции действительно можно назвать рост цен на энергию из-за ситуации на Украине. При этом журналисты уточняют, что стоимость продуктов, которые не затрагивает энергетика и перебои с цепочками поставок, также увеличилась. К тому же, согласно исследованиям, тенденция на инфляцию началась еще в прошлом году задолго до украинского кризиса.