WSJ: США ждет самый сильный рост зарплат с 2008 года
Американские компании запланировали больше бюджета на повышение заработной платы, чем когда-либо начиная с 2008 года. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на отчет компании при этом многие ссылаются на более высокую инфляцию в качестве причины.
Согласно новому отчету, компании планируют более резкое повышение заработной платы в следующем году, чем когда-либо после рецессии 2007-2009 годов, на фоне самой высокой инфляции за три десятилетия.
Отмечается, что компании выделяют в среднем 3,9% от общей платежной ведомости для повышения зарплат в следующем году.
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