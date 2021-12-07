WSJ: США ждет самый сильный рост зарплат с 2008 года

Американские компании запланировали больше бюджета на повышение заработной платы, чем когда-либо начиная с 2008 года. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на отчет компании при этом многие ссылаются на более высокую инфляцию в качестве причины.

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Согласно новому отчету, компании планируют более резкое повышение заработной платы в следующем году, чем когда-либо после рецессии 2007-2009 годов, на фоне самой высокой инфляции за три десятилетия.

Отмечается, что компании выделяют в среднем 3,9% от общей платежной ведомости для повышения зарплат в следующем году.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЗарплатыСША
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