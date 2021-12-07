WSJ: США ждет самый сильный рост зарплат с 2008 года

Согласно новому отчету, компании планируют более резкое повышение заработной платы в следующем году, чем когда-либо после рецессии 2007-2009 годов, на фоне самой высокой инфляции за три десятилетия.

Отмечается, что компании выделяют в среднем 3,9% от общей платежной ведомости для повышения зарплат в следующем году.

