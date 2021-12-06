Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2022 году

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. В первом чтении предлагалось увеличить МРОТ до 13 617 рублей. Путин предложил повысить эту сумму еще на 273 рубля.

В 2021 году минимальный размер оплаты труда составил 12 792 рубля.

В 2020 году начала действовать новая методика расчёта МРОТ: 42% от медианной зарплаты за предыдущий год. Медианная зарплата – сумма, относительно которой у половины россиян зарплата выше, а у половины – ниже.

