Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2022 году
Минимальный размер оплаты труда в 2022 году в России составит 13 890 рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. В первом чтении предлагалось увеличить МРОТ до 13 617 рублей. Путин предложил повысить эту сумму еще на 273 рубля.
В 2021 году минимальный размер оплаты труда составил 12 792 рубля.
В 2020 году начала действовать новая методика расчёта МРОТ: 42% от медианной зарплаты за предыдущий год. Медианная зарплата – сумма, относительно которой у половины россиян зарплата выше, а у половины – ниже.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru