Wildberries работает Украине под санкциями Зеленского

Сообщается, что в украинском отделении компании заявили, что «не уполномочены давать каких-либо комментариев по данному вопросу» и рекомендовали обратиться в головной офис.

Напомним, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции в отношении российской компании Wildberries и ее соучредителей, в их числе Татьяны Бакальчук. Бизнесвумен в начале года была признана богатейшей женщиной России, чье состояние оценили в 13,1 млрд долларов, пишет Газета.ru.

Ранее на Украине обвинили Wildberries в том, что российский ретейлер «продавал российскую пропаганду и форму российских солдат». Об этом заявил украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

