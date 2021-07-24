Wildberries работает Украине под санкциями Зеленского

Российский ретейлер Wildberries продолжает вести онлайн-торговлю на Украине, несмотря на то,. Что в стране против компании введены экономические санкции, передает ТАСС со ссылкой на данные украинского интернет-сегмента Wildberries.

Зеленский ввел санкции против Wildberries и руководства компании

Сообщается, что в украинском отделении компании заявили, что «не уполномочены давать каких-либо комментариев по данному вопросу» и рекомендовали обратиться в головной офис.

Напомним, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции в отношении российской компании Wildberries и ее соучредителей, в их числе Татьяны Бакальчук. Бизнесвумен в начале года была признана богатейшей женщиной России, чье состояние оценили в 13,1 млрд долларов, пишет Газета.ru.

Ранее на Украине обвинили Wildberries в том, что российский ретейлер «продавал российскую пропаганду и форму российских солдат». Об этом заявил украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийБизнесРоссияПродажаУкраина
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