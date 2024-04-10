Wildberries начал тестирование оплаты покупок частями

Интернет-ритейлер Wildberries запустил тестирование функции оплаты заказов частями, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В Wildberries опровергли открытие пунктов выдачи в ДНР и ЛНР

В маркетплейсе отметили, что рассматривают запуск сервиса рассрочек по системе «покупай сейчас, плати потом». Сейчас проект находится на стадии пилота.

«В настоящий момент сервис находится на стадии пилота и доступен ограниченной выборке клиентов», - отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Wildberries вложит 103 миллиарда рублей в строительство складов. Новые площадки откроются не только в России, но и в Казахстане, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Ирина Алтухова
ТЕГИ:ТорговляИнтернет-торговля

Горячие новости

Все новости

партнеры