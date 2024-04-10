Wildberries начал тестирование оплаты покупок частями

В маркетплейсе отметили, что рассматривают запуск сервиса рассрочек по системе «покупай сейчас, плати потом». Сейчас проект находится на стадии пилота.

«В настоящий момент сервис находится на стадии пилота и доступен ограниченной выборке клиентов», - отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Wildberries вложит 103 миллиарда рублей в строительство складов. Новые площадки откроются не только в России, но и в Казахстане, передает «Радиоточка НСН».

