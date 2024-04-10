Wildberries начал тестирование оплаты покупок частями
Интернет-ритейлер Wildberries запустил тестирование функции оплаты заказов частями, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
В маркетплейсе отметили, что рассматривают запуск сервиса рассрочек по системе «покупай сейчас, плати потом». Сейчас проект находится на стадии пилота.
«В настоящий момент сервис находится на стадии пилота и доступен ограниченной выборке клиентов», - отметили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что Wildberries вложит 103 миллиарда рублей в строительство складов. Новые площадки откроются не только в России, но и в Казахстане, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru