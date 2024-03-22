В Wildberries опровергли открытие пунктов выдачи в ДНР и ЛНР
Маркетплейс Wildberries пока не намерен открывать пункты выдачи заказов в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщило издание Daily Storm со ссылкой на пресс-службу компании.
В маркетплейсе указали на отсутствие собственных или партнерских логистических объектов, перевозок и пунктов выдачи в ДНР и ЛНР.
Приоритетными направлениями для развития в пресс-службе назвали регионы Сибири и Дальнего Востока. В компании заявили, что уже утвердили инвестиционный план на ближайшие несколько лет.
Глава ДНР Денис Пушилин 22 марта анонсировал начало работы Wildberries и Ozon в Донецкой и Луганской республиках. По его словам, от компаний получены запросы на предоставление помещений и офисов, передает «Радиоточка НСН».
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