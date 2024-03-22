В Wildberries опровергли открытие пунктов выдачи в ДНР и ЛНР

В маркетплейсе указали на отсутствие собственных или партнерских логистических объектов, перевозок и пунктов выдачи в ДНР и ЛНР.

Приоритетными направлениями для развития в пресс-службе назвали регионы Сибири и Дальнего Востока. В компании заявили, что уже утвердили инвестиционный план на ближайшие несколько лет.

Глава ДНР Денис Пушилин 22 марта анонсировал начало работы Wildberries и Ozon в Донецкой и Луганской республиках. По его словам, от компаний получены запросы на предоставление помещений и офисов, передает «Радиоточка НСН».

