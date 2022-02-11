WebMoney заблокировал все операции по российским кошелькам из-за ЦБ
Сервис платежей WebMoney объявил о прекращении с 11 февраля всех операций по российским кошелькам. Они стали недоступны из-за отзыва Центробанком лицензии у расчетной кредитной организации – «Консервативного коммерческого банка».
Как уточняется на сайте сервиса, замороженные электронные денежные средства участников Системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет объявлено позднее.
В WebMoney также выразили сожаление позицией регулятора.
В обосновании отзыва лицензии ЦБ указал, что «ККБ» фактически не занимался традиционной банковской деятельностью, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Регулятор считает, что банк нарушал законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru