«Вызов для нас»: Путин оценил размер текущей инфляции в России
Инфляция в России по итогам прошлого года составила 9,5%. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным он указал, что, по данным на 3 февраля 2025 года инфляция составила «уже 9,9% год к году».
«Это вызов для нас, мы должны предпринять все необходимое, чтобы у нас рост был сбалансированным», - подчеркнул глава государства, поставив правительству задачу добиться снижения текущего показателя инфляции.
Ранее у Центробанке РФ заявили, что в 2025 году инфляция в России продолжит расти. Пик, вероятнее всего, будет достигнут в апреле, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Таиланде трех россиян задержали за нелегальную работу в детских садах
- Минобороны потребовало взыскать с «РЖД» 5,5 млн рублей
- Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
- Умер писатель Поль-Лу Сулицер
- В Пулково отменили десятки рейсов из-за аномального атмосферного давления
- В Канаде около 50 машин столкнулись из-за снегопада
- Трамп приостановил доступ Байдена к секретной информации
- Силовики провели обыски в МРЭО в Ростове-на-Дону
- В Ватикане вандал повредил канделябры в базилике Святого Петра
- Депутат Антропенко предложил ввести в школах индивидуальное расписание для учеников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru