«Вызов для нас»: Путин оценил размер текущей инфляции в России

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным он указал, что, по данным на 3 февраля 2025 года инфляция составила «уже 9,9% год к году».

«Это вызов для нас, мы должны предпринять все необходимое, чтобы у нас рост был сбалансированным», - подчеркнул глава государства, поставив правительству задачу добиться снижения текущего показателя инфляции.

Ранее у Центробанке РФ заявили, что в 2025 году инфляция в России продолжит расти. Пик, вероятнее всего, будет достигнут в апреле, сообщает RT.