Аналитики Центробанка заявили об ухудшении прогноза по инфляции по итогу 2025 года

Уточняется, что ранее прогнозировалась инфляция в 6%. Однако теперь 34 аналитика, опрошенные ЦБ, предполагают, что показатель снизится до 4% только к 2027 году.

Эксперты также заявили, что курс рубля по отношению к доллару в 2025 году может составить 104,7 рубля, для сравнения прошлый прогноз допускал курс на уровне 102 рублей.

Ранее в Центробанке сообщали, что снижение ключевой ставки произойдет только в случае устойчивого замедления инфляции. Этому поспособствует накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики с учетом всех временных лагов и нормализация бюджетной политики в текущем году, передает «Радиоточка НСН».

