Аналитики Центробанка заявили об ухудшении прогноза по инфляции по итогу 2025 года
Финансовые аналитики допустили, что по итогу 2025 года инфляция составит 6,8%, следует из ежемесячного опроса экспертов, представленного Центробанком.
Уточняется, что ранее прогнозировалась инфляция в 6%. Однако теперь 34 аналитика, опрошенные ЦБ, предполагают, что показатель снизится до 4% только к 2027 году.
Эксперты также заявили, что курс рубля по отношению к доллару в 2025 году может составить 104,7 рубля, для сравнения прошлый прогноз допускал курс на уровне 102 рублей.
Ранее в Центробанке сообщали, что снижение ключевой ставки произойдет только в случае устойчивого замедления инфляции. Этому поспособствует накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики с учетом всех временных лагов и нормализация бюджетной политики в текущем году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru