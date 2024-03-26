Выручка российских IT-компаний за 2023 год выросла на 43%

При этом правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки компаний IT-отрасли. Кабмин принял соответствующее постановление в среду, 20 марта. ФАС отметила, что в адрес ведомства поступает большое количество жалоб от участников рынка информационных технологий на нарушения со стороны доминирующих компаний.

Ведомство напомнило, что запрет на антимонопольные проверки IT-компаний принят в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

