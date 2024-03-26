Выручка российских IT-компаний за 2023 год выросла на 43%

Выручка российских IT-компаний за 2023 год выросла на 43%, составив 5,5 трлн рублей, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, передает ТАСС.

Также в Минцифры РФ сообщали, что лимит по программе IT-ипотеки будет увеличен до 700 млрд рублей. Сейчас лимит позволяет получить поддержку 50 тыс. IТ-специалистов.

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При этом правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки компаний IT-отрасли. Кабмин принял соответствующее постановление в среду, 20 марта. ФАС отметила, что в адрес ведомства поступает большое количество жалоб от участников рынка информационных технологий на нарушения со стороны доминирующих компаний.

Ведомство напомнило, что запрет на антимонопольные проверки IT-компаний принят в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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