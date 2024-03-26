Выручка российских IT-компаний за 2023 год выросла на 43%
Выручка российских IT-компаний за 2023 год выросла на 43%, составив 5,5 трлн рублей, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, передает ТАСС.
Также в Минцифры РФ сообщали, что лимит по программе IT-ипотеки будет увеличен до 700 млрд рублей. Сейчас лимит позволяет получить поддержку 50 тыс. IТ-специалистов.
При этом правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки компаний IT-отрасли. Кабмин принял соответствующее постановление в среду, 20 марта. ФАС отметила, что в адрес ведомства поступает большое количество жалоб от участников рынка информационных технологий на нарушения со стороны доминирующих компаний.
Ведомство напомнило, что запрет на антимонопольные проверки IT-компаний принят в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Метелев: Число вакансий для несовершеннолетних в России выросло на 300%
- Клишас призвал «не заниматься спекуляциями» на тему моратория на смертную казнь
- «Это не криминал»: Группа «Плаксы» подтвердила гибель своего солиста
- Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг согласовали позицию по криптовалютам
- США внесли россиянина и компанию из России в санкционные списки по Сирии
- Выручка российских IT-компаний за 2023 год выросла на 43%
- Приднестровье не планирует обращаться с просьбой о включении в состав РФ
- В МИД не поверили в непричастность Украины к теракту в «Крокусе»
- Цены на какао-бобы впервые в истории превысили десять тысяч долларов за тонну
- В Госдуму внесли законопроект об ограничении доступа к книгам иноагентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru