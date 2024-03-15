Опрос: Доля айтишников среди клиентов МФО за год выросла в два раза

Доля работников IT-компаний среди клиентов микрофинансовых организаций (МФО) за последний год выросла в два раза, пишет ТАСС со ссылкой на исследование финансовой платформы Webbankir.

Доля айтишников выросла за год с 2,5 до 4,4%. При этом реже обращаться к микрозаймам стали работники торговли. Самый большой средний объем кредита оказался у работников финансовой сферы (8,6 тысячи рублей).

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IT-специалисты из регионов сегодня готовы зарабатывать на 30% меньше столичных работников, заявил ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер «Радиоточке НСН».

По данным аналитиков, средняя зарплата IT-специалиста в Санкт-Петербурге, например, составляет 100-200 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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