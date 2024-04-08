Выручка Apple в России упала в 23 раза

Выручка американской корпорации Apple в России снизилась более чем в 23 раза. Об этом свидетельствует отчетность российской дочерней компании за 2023 год, опубликованная Федеральной налоговой службой (ФНС).

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В 2022 году выручка компании превышала 85 миллиардов рублей, в 2023-м показатель снизился до 3,6 миллиарда. Большая часть доходов приходится на продажу смартфонов iPhone, ноутбуков Mac и планшетов iPad.

ФНС в начале апреля 2024 года заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства. Ведомство запросило подробную мотивированную позицию по вопросу доступа российских платежных систем к бесконтактной оплате в операционной системе iOS.

В марте 2022 года американская корпорация объявила о приостановке большей части коммерческой деятельности в РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Александр Щербак/ТАСС
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