«Выручит Китай»: На кого сможет рассчитывать Россия в случае отказа Турции

Анкара позволяет ввозить через свою территорию в Россию санкционные товары, и если она откажется делать это под нажимом США, у Москвы есть несколько других партнеров - в частности, Китай. Об этом НСН заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

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Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщило, что власти США планируют принять меры против Турции из-за ее действий, которые Вашингтон расценил как помощь Москве с обходом международных санкций. Отмечается, что США пытаются добиться от Турции соблюдения ограничений против России, но вместе с тем хотят помочь ей «избежать сценария, при котором турецкая сторона будет подвергнута санкциям». Матягин пояснил, чем Анкара помогает Москве.

«К нам через Турцию попадают определенные санкционные товары. Также они поступают в Россию через Казахстан, Киргизию, Китай и ряд других стран», — сказал Матягин.

Собеседник НСН также перечислил варианты, которые может использовать Россия, если помощь со стороны Турции прекратится.

«Выручит Китай, в определенной степени не подверженный влиянию США, а также Иран, ОАЭ и другие страны, через которые в Россию попадает санкционная продукция. Отечественные бизнесмены ищут возможности все провезти через несколько рук — так сложнее отслеживать, какими путями продукция доставляется в Россию. Предприниматели пытаются продолжать взаимодействие без оглядки на политические игры», — подытожил он.

Ранее гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил, что Киргизия сегодня — едва ли не единственная страна-транзитер санкционных товаров для России, но и она будет вынуждена прекратить эти поставки под давлением западных стран. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

