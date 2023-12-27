Россельхознадзор: поставки российской свинины в Китай начнутся в ближайшее время

Россия может начать поставки свинины в КНР в январе-феврале 2024 года, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу «Россия 24».

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Он отметил, что Китай отменил временные ограничения, которые были введены в отношение России с 2008 года из-за африканской чумы свиней.

Кроме того, глава ведомства рассказал о том, что китайская делегация посетила российские свиноводческие комплексы, откуда предположительно мясо будет поставляться в КНР.

Ранее в Воронежской области выявили очаги африканской чумы свиней, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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