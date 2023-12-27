Россельхознадзор: поставки российской свинины в Китай начнутся в ближайшее время
Россия может начать поставки свинины в КНР в январе-феврале 2024 года, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу «Россия 24».
Он отметил, что Китай отменил временные ограничения, которые были введены в отношение России с 2008 года из-за африканской чумы свиней.
Кроме того, глава ведомства рассказал о том, что китайская делегация посетила российские свиноводческие комплексы, откуда предположительно мясо будет поставляться в КНР.
Ранее в Воронежской области выявили очаги африканской чумы свиней, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Татарстана заявил, что не намерен смотреть сериал «Слово пацана»
- Россельхознадзор: поставки российской свинины в Китай начнутся в ближайшее время
- Цискаридзе назвал «Щелкунчик» в Большом театре обманом зрителей
- СМИ: Россия ограничит транзит продукции птицеводства из США
- Умер один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации»
- Бренд «Родина снежных баб» зарегистрирован в Новосибирске
- Суд на Украине заочно приговорил Пушилина к 15 годам тюрьмы
- Опрос: Бухгалтеры чаще других испытывают стресс
- СМИ: Стоимость крепкого алкоголя в России в 2024 году вырастет на 10%
- Росатом открыл своё представительство в Египте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru