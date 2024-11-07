Выпуск ликерных вин в России взлетел на 42,4%
Общий объем производства российских ликерных вин в январе-октябре 2024 года достиг 974,4 тысячи декалитров. Это на 42,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.
Наметился рост производства и других видов вин. В частности, выпуск шампанского и игристых вин вырос до 13,476 млн декалитров (на 25%), виноградных вин — до 27,132 млн декалитров (на 9,3%).
Кроме того, за первые десять месяцев текущего года увеличились объемы производства коньяка (до 7,94 млн декалитров, на 16,3%) и водки (до 64,355 млн декалитров, на 1,8%).
Вместе с тем, отметило ведомство, объем выпуска алкоголя в России без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за отчетный период уменьшился на 0,5%, до 151,215 млн декалитров.
Ранее производители в России нарастили выпуск портвейна в первой половине 2024 года в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru