Выпуск ликерных вин в России взлетел на 42,4%

Наметился рост производства и других видов вин. В частности, выпуск шампанского и игристых вин вырос до 13,476 млн декалитров (на 25%), виноградных вин — до 27,132 млн декалитров (на 9,3%).

Кроме того, за первые десять месяцев текущего года увеличились объемы производства коньяка (до 7,94 млн декалитров, на 16,3%) и водки (до 64,355 млн декалитров, на 1,8%).

Вместе с тем, отметило ведомство, объем выпуска алкоголя в России без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за отчетный период уменьшился на 0,5%, до 151,215 млн декалитров.

Ранее производители в России нарастили выпуск портвейна в первой половине 2024 года в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

