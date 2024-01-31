Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 19%

По информации ведомства, в декабре прошлого года выпущено 55,5 тысячи легковых автомобилей. Это на 34,2% больше, чем за аналогичный период декабря 2022-го.

Также на 19.3% увеличился выпуск грузовиков. В декабре произведено 16,6 тысячи грузовых машин, уточнил Росстат.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов допустил снижение производства автомобилей из-за стагнации рынка. Он усомнился, что компания сможет поддерживать прежний план в 500 тысяч автомобилей Lada на 2024 год, передает «Радиоточка НСН».

