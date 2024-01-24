СМИ: размер скидок на новые автомобили достиг 300 тысяч рублей
Российские автодилеры начали предлагать скидки до 300 тысяч рублей на новые автомобили, пишет газета «Коммерсант».
Гендиректор аналитического агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков заявил, что самые большие скидки можно получить на автомобили 2023 года выпуска. Эксперт предрек длительное снижение цен на автомобили.
Текущую ситуацию Чумаков назвал коррекцией перед избыточным ростом, связанным с нехваткой предложения.
По его словам, наибольший дисконт можно получить на автомобили, которые из-за своих характеристик не нашли покупателя. К примеру, это может быть непопулярный цвет, уточнил аналитик.
По данным автомобильного сервиса «Дром», средняя цена нового китайского автомобиля в РФ в 2023 году выросла на 11% и составила 3,3 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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