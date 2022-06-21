Норматив для «оборонки»: Промышленники объяснили шеринг оборудования

Председатель комитета по промышленности рассказал НСН, для чего в России решили использовать промышленное оборудование совместно. 


Идея совместного использования оборудования могла понабиться российским производителям для его полной загрузки, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Ассоциации НП «ОПОРА», председатель комитета по промышленности Максим Третьяков. Такая схема может использоваться, например, в военно-промышленном комплексе для производства гражданской продукции, считает он.

«Если речь идет об использовании стороннего оборудования – то схема для любой отрасли подойдет. Новизна идеи, возможно, в том, что это может быть использовано на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. У них достаточно хороший станочный парк и они, будучи достаточно закрытыми, нуждаются в какой-то "нормативке" для того, чтобы брать сторонние заказы и загружать свое оборудование для производства гражданской продукции. Если загрузка оборудования ниже 80% - это в любой отрасли считается не очень хорошей ситуацией и говорит об отсутствии платежеспособного спроса», - пояснил Третьяков.
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Ранее газета «Ведомости» сообщила, что акционеры «Трансмашхолдинга» (ТМХ) решили создать с партнерами платформу, которая позволит российским производителям совместно использовать оборудование и поддерживать их в работоспособном состоянии. По словам гендиректора ТМХ Кирилла Липы, инициатива принадлежит компании, «Станкоремсервису» и пяти крупнейшим промышленными холдингам.

По словам Третьякова, такой шеринг уже давно используется и в России, и за границей.

«Есть предприятия, которые берут заказы и делают контрактную сборку. Это банальное контрактное производство, что давно широко и плотно используется и у нас, и за рубежом. Это, например, история, когда вы делаете российские процессоры «Байкал», но фактически их собирает тайваньская компания в режиме контрактной сборки. Это тоже можно подвести под шеринг оборудования», - добавил председатель комитета по промышленности.

Ранее Максим Третьяков рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что сокращение производства листового стекла не приведет к дефициту на рынке: цены наоборот могут понизиться, а строительная отрасль России в целом минимально зависит от импорта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Промышленность
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