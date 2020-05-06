Выплаты МРОТ-субсидий компаниям могут начаться раньше 18 мая
Выплаты бизнесу государственной финансовой помощи могут стартовать раньше срока, обозначенного в поручении президента. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в ходе совещания у Владимира путина по вопросам реализации мер по поддержке экономики и соцсферы.
Егоров напомнил, что выплаты из расчета одного минимального размера оплаты труда на сотрудника - 12 130 рубелей в месяц – поручено было начать с 18 мая, однако процесс, скорее всего, будет запущен немного пораньше. По словам главы ФСИН, в первую очередь это относится к тем налогоплательщикам, которые сдали раньше отчетность в Пенсионный фонд России.
Безвозмездную субсидию смогут получить те организации и предприятия, которые сохранят не менее 90% штатной численности сотрудников по сравнению с мартом текущего года. ФНС оценивает потенциальный объем выплат в 98 с лишним миллиардов рублей. 85%, которые могут претендовать на субсидию, это юридические лица с численностью занятых от 1 до 10 человек.
На данный момент 60,6 тыс. компаний подали заявления, 46,4 тыс. из них соответствуют критериям, уточнил Егоров. По его словам, проследить судьбу заявления и ход выплаты можно будет на специальном онлайн-ресурсе.
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