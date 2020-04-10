Выкуп Сбербанка у ЦБ на экономике не скажется

«Никакого. Владение со стороны Центробанка – это исторически сложившееся отклонение от правил. Центробанки, как правило, не могут входить в капиталы кредитных организаций. Но в советское время создавались сберкассы при Госбанке, так в собственности и осталось. Это давало дополнительную гарантию надежности, мол, Центральный банк всегда окажет помощь. Это успокаивало людей в самые острые ситуации, он продолжали работать со Сбербанком. В кризис 1998 года пришлось приказывать Сбербанку, согласовывая, естественно, с правительством и с ним самим, принять на себя ответственность по вкладам населения в других банках и давать ему на это финансирование. Тогда не было Агентства по страхованию вкладов, и таким агентством тогда выступил Сбербанк. Но в нормальных условиях он должен быть отделен от ЦБ», - сказал эксперт.

Изменения могут произойти в самом Сбербанке, но бывший глава ЦБ считает их маловероятными.

«Это может быть связано с персональными перестановками. Но решения по Сбербанку будет принимать не правительство, а президент. Не думаю, что в нынешней ситуации это актуальный вопрос», - сказал он.

Собеседник НСН считает, что бюджет России особых потерь не понесет. «С точки зрения денег, думаю из прибыли Центрального банка за год или за два возместят ту сумму, которую получили. Просто это должно быть правильно отражено и в бухгалтерии. Это очень важно. Нельзя просто взять и подарить правительству акции. Поэтому сделали финансовую проводку», - заключил Дубинин.

Отметим, что правительство заплатило за Сбербанк на 300 млрд рублей меньше, чем планировалось изначально. Это связано с тем, что бумаги Сбербанка подешевели на Московской бирже на 20%.

