Выигравший миллиард в лотерею «Русское лото» получит свыше 780 млн руб.

По данным источника, житель Сахалинской области выиграл один млрд рублей во втором туре и еще 200 рублей — в 28. Он стал четвертым лотерейным миллиардером в России. Сумма в 781 млн 598 тысяч 156 рублей будет выдана победителю при условии, если у него больше не было выигрышей за налоговый период или другого облагаемого таким же образом дохода.

В компании добавили, что налог для победителя по прогрессивной шкале доходов составит 22% (218 млн 402 тысячи 44 рубля), однако организация возьмет на себя все обязанности по его уплате.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что мошенники с помощью розыгрыша призов украли у россиян более 30 млн рублей.