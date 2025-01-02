Выигравший миллиард в лотерею «Русское лото» получит свыше 780 млн руб.
Победитель розыгрыша «Новогодний миллиард» лотереи «Русское лото» после вычета налога получит свыше 781 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей крупнейшего распространителя гослотерей в стране «Столото».
По данным источника, житель Сахалинской области выиграл один млрд рублей во втором туре и еще 200 рублей — в 28. Он стал четвертым лотерейным миллиардером в России. Сумма в 781 млн 598 тысяч 156 рублей будет выдана победителю при условии, если у него больше не было выигрышей за налоговый период или другого облагаемого таким же образом дохода.
В компании добавили, что налог для победителя по прогрессивной шкале доходов составит 22% (218 млн 402 тысячи 44 рубля), однако организация возьмет на себя все обязанности по его уплате.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что мошенники с помощью розыгрыша призов украли у россиян более 30 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru