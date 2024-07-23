«Выгодно перепродать»: Потолок цен не помешает Индонезии закупить российскую нефть

«Здесь речь не про потолок цены, так как потолок – это запрет на перевозку нефти морским транспортом и страхование, если нефть стоит больше 60 долларов за баррель. А если нефть до тебя дошла, ты можешь ее приобретать по любой цене. США специально это прописали, чтобы цены на мировом рынке не поднялись. Поэтому покупать нефть из РФ сегодня можно по любой цене. Индонезия так и поступит, так как перевезет нефть «теневой флот». Рынок у Индонезии не такой большой, это отдельные партии, но они могут перепродавать дальше нашу нефть», - рассказал он.

По его словам, подобные схемы выгодны и России, которая сегодня ищет новых покупателей, чтобы иметь возможность отказываться от скидок и повышать цены на нефть.

«Другой вопрос, что российская нефть имеет определенную скидку на мировых рынках. Новые клиенты появляются, так как страны хотят заработать. Та же Индонезия сможет покупать дешевую нефть, а потом перепродать. Для нас это тоже выгодно, так как больше желающих становится, это помогает конкуренции, что позволит скидки сокращать. Сегодня у нас 85% нефти продается Китаю и Индии, то есть очень узкий рынок. Если добавим Турцию и Южную Корею, это уже 90%. Поэтому нам выгодны новые покупатели, они конкурируют между собой, а это повышает цены на нашу нефть», - заключил собеседник НСН.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что совместное регулирование нефтяного рынка в рамках ОПЕК+ может быть продлено, отмечает «Радиоточка НСН».