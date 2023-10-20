Выдача ипотеки в сентябре в России достигла рекордных 955 млрд рублей

Как отмечает регулятор, такая динамика может объясняться стремлением граждан заключить договор ипотеки до повышения первоначального взноса по льготным программам (с 15% до 20%). Кроме того, заёмщики опасаются дальнейшего подорожания жилья на фоне падения рубля.

Ещё один фактор такого роста ипотечного кредитования связан со стремлением банков успеть выдать займы до введения в действие с 1 октября ужесточения макропруденциального регулирования. Эта мера предусматривает запретительные макронадбавки по наиболее рискованным кредитам.

Вице-президент «Опоры России» Евгений Шлеменков объяснил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему россияне с кредитами влезают в новые, в том числе и в ипотеку. По его словам, это происходит из-за того, что граждане ждут некоего апокалипсиса в будущем, после которого все долги будут списаны.

