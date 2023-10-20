Выдача ипотеки в сентябре в России достигла рекордных 955 млрд рублей
Российский банки выдали рекордный объём ипотечных кредитов в сентябре - 955 миллиардов рублей, на 106 миллиардов больше по сравнению с августом. Прирост с начала года составил 12%.
Такие цифры значатся в обзоре Центробанка о динамике развития банковского сектора. Ипотечный портфель у кредитных организаций с начала года прирос на 23,5%. Это больше данного показателя 2021 года на 20,9%. В первый месяц осени ускорили наращивание ипотечного портфеля до 4,2% с 3,7% в августе.
Как отмечает регулятор, такая динамика может объясняться стремлением граждан заключить договор ипотеки до повышения первоначального взноса по льготным программам (с 15% до 20%). Кроме того, заёмщики опасаются дальнейшего подорожания жилья на фоне падения рубля.
Ещё один фактор такого роста ипотечного кредитования связан со стремлением банков успеть выдать займы до введения в действие с 1 октября ужесточения макропруденциального регулирования. Эта мера предусматривает запретительные макронадбавки по наиболее рискованным кредитам.
Вице-президент «Опоры России» Евгений Шлеменков объяснил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему россияне с кредитами влезают в новые, в том числе и в ипотеку. По его словам, это происходит из-за того, что граждане ждут некоего апокалипсиса в будущем, после которого все долги будут списаны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru