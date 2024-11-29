Выдача ипотеки в России за 10 месяцев упала на 31%

В количественном выражении за январь – октябрь текущего года выдано 1 миллион 157,4 тысяч ипотечных кредитов – на 29,9 % меньше к 10 месяцам 2023 года.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в октябре выросла до 9,65 % с 8,94 % в первом месяце осени. По оценке экспертов, в 2025 году тенденция на сокращение выдачи ипотечных кредитов в России сохранится.

