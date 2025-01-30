Выдача ипотечных кредитов рухнула почти на 40%
Объем выданных ипотечных кредитов в 2024 году обрушился почти на 40% (до 4,9 трлн рублей). Об этом в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора России в декабре» сообщил Банк России.
Напомним, в 2023 году, в условиях перегрева ипотечного рынка, было выдано ипотечных кредитов на 7,8 трлн рублей. При этом в Центробанке назвали такое падение некритичным — регуляторе отметили, что объем выдачи в 2024 году сопоставим с адекватными показателями в 2020 и 2022 годах (4,4 трлн рублей и 4,8 трлн рублей соответственно).
Главным образом замедление, добавили в ЦБ, пришлось на вторую половину прошлого года, после ужесточения условий семейной ипотеки и окончания массовой льготной ипотеки.
Ранее президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин заявил, что в связи с введением ипотечного стандарта некоторые программы, такие как опция «купи ипотечную ставку», уйдут в прошлое. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru