Выдача ипотечных кредитов рухнула почти на 40%

Напомним, в 2023 году, в условиях перегрева ипотечного рынка, было выдано ипотечных кредитов на 7,8 трлн рублей. При этом в Центробанке назвали такое падение некритичным — регуляторе отметили, что объем выдачи в 2024 году сопоставим с адекватными показателями в 2020 и 2022 годах (4,4 трлн рублей и 4,8 трлн рублей соответственно).

Главным образом замедление, добавили в ЦБ, пришлось на вторую половину прошлого года, после ужесточения условий семейной ипотеки и окончания массовой льготной ипотеки.

Ранее президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин заявил, что в связи с введением ипотечного стандарта некоторые программы, такие как опция «купи ипотечную ставку», уйдут в прошлое. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

