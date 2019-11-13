ВВП стремительно ускорился

По предварительной оценке Росстата, за третий квартал текущего года экономика России выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В первом квартале рост составлял полпроцента в годовом исчислении, во втором – 0,9. По итогам девяти месяцев года показан рост на 1,1%. Как отмечает РБК, основной вклад в экономический рост в третьем квартале внесли оптовая торговля газом, сельское хозяйство и авиаперевозки.

Официальные прогнозы о темпах роста российской экономики по итогам 2019 года у Минэкономразвития и Центробанка в целом совпадают: 1,3%. Вместе с тем, по мнению аналитиков департамента исследований и прогнозирования того же ЦБ, рост ВВП может оказаться и ниже – в пределах от 0,8 до 1%. Согласен с такой оценкой и глава Счетной палаты Алексей Кудрин – он оценивает максимальный рост в 1%. Взгляд со стороны не более оптимистичный: Всемирный банк, четырежды за год понизив прогноз по России, теперь ожидает роста российской экономики не более чем на 1%.

А с чего бы ей расти? – задавался вопросом в эфире НСН член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский. Он и вовсе видит обратный процесс.

«Экономика стагнирует, темпы роста экономики крайне низкие, а если говорить серьезно, то экономика снижается, сжимается. Надо понимать, что у чиновников, властей своя собственная экономика, в которой ничего не падает, там нет ни растущей безработицы, ни шоковой девальвации, ни обесценивания сбережений и доходов, ни утечки капитала, ни утечки умов, ни банкротства предпринимателей».

Если экономику душить «фискальной удавкой» и главной целью экономической политики делать пополнение валютных резервов, накопление «гробовой заначки» в виде золотовалютных резервов и ФНБ, то никакого экономического роста как не было, так никогда и не будет, - добавил собеседник НСН.

Для сравнения: рост ВВП Китая в третьем квартале этого года составил в годовом исчислении 6%. И это – худший показатель темпов роста китайской экономики почти за 30 лет! В условиях весьма существенного внутреннего и внешнего давления на экономику страны, прежде всего – торговой войны с Америкой, Китай демонстрирует 6% роста. И сокрушается, считая этот показатель падением.

