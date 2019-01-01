Ввелден мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации, передает РБК.



Мораторий введен до 31 декабря. Президент также поручил до 1 декабря завершить инвентаризацию запасов месторождений на предмет экономической эффективности их освоения в текущих налоговых условиях.

