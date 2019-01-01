Экономика

Ввелден мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

22 июля20:40

Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации, передает РБК.

Мораторий введен до 31 декабря. Президент также поручил до 1 декабря завершить инвентаризацию запасов месторождений на предмет экономической эффективности их освоения в текущих налоговых условиях.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:Нефть