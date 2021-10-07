В Сербии надеются на энергопоставки из России по «благоприятным» ценам

Сербия рассчитывает на «благоприятные» цены на газ из России этой зимой. Об этом заявил глава министерства инновационного и технологического развития Сербии Ненад Попович.



Выступая на Межправительственном комитете России и Сербии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Попович напомнил о «трудной энергетической ситуации» в Европе и в мире. Министр лично обратился к зампреду российского правительства Юрию Борисову с просьбой о поддержке.

«Уверен, что вы, ваше правительство и президент Владимир Путин поддержите максимально Сербию, и у нас будет газ этой зимой, и что у нас будет благоприятная цена», - цитирует главу ведомства РИА Новости.

При этом сам Борисов, который прибыл в Белград в среду, выразил надежду на заключение соглашения на поставку газа из России в Сербию до конца текущего года. «Вы достроили свою часть "Турецкого потока", <…> вы еще стали практически страной - транзитером газа, это очень хорошо. И я надеюсь, что "Газпром" до конца года заключит на выгодных условиях договор, надеюсь, долгосрочный», - отметил вице-премьер.

Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что Россия может пойти навстречу Сербии в вопросе цены на газ,