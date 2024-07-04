Центробанк расширит проект по пилотированию цифрового рубля с 1 сентября

Банк России с 1 сентября расширит проект по пилотированию цифрового рубля. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, передает ТАСС.

«У нас огромное количество заявок и пожеланий от граждан и бизнеса через банки, которые хотят пользоваться цифровым рублем и очень требуют расширения проекта на все банки и на большое количество участников», — сообщила замглавы регулятора.

Скоробогатова подчеркнула, что ЦБ «идет в расширение» с сентября, далее банки будут подключаться к механизму. Первый зампред регулятора также высказала мнение, что цифровой рубль будет активно развиваться во второй половине следующего года.

Ранее в Центробанке заявили о подготовке 17 кредитных организаций к подключению к пилотному проекту по цифровому рублю.

