Центробанк расширит проект по пилотированию цифрового рубля с 1 сентября
Банк России с 1 сентября расширит проект по пилотированию цифрового рубля. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, передает ТАСС.
«У нас огромное количество заявок и пожеланий от граждан и бизнеса через банки, которые хотят пользоваться цифровым рублем и очень требуют расширения проекта на все банки и на большое количество участников», — сообщила замглавы регулятора.
Скоробогатова подчеркнула, что ЦБ «идет в расширение» с сентября, далее банки будут подключаться к механизму. Первый зампред регулятора также высказала мнение, что цифровой рубль будет активно развиваться во второй половине следующего года.
Ранее в Центробанке заявили о подготовке 17 кредитных организаций к подключению к пилотному проекту по цифровому рублю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru